3 vjet nga vdekja e Dr.Florit , rikthehet West Side Family

Shtuar më 29/10/2017, ora 16:40

West Side Family, grupi i njohur nga Dr.Flori, Miri dhe Landi ka qenë i preferuari i njerzve kohë më parë.Dhe mesa duket do të rikthehet sërish.Dy djemtë e grupit të njohur West Side Familly kanë treguar për emisionin ‘Mos i fol shoferit’ planet e tyre muzikore. Miri dhe Landi kanë pohuar se prej gjashtë muajsh kanë punuar për nëj projekt të ri muzikor Ata kanë thënë për herë të parë se do të publikojnë së shpejti një projekt muzikor , për të cilin kanë 6 muaj që punojnë.Edhe kjo këngë ashtu siç do projekt i tyre do të ketë një mesazh shumë të fortë.Që prej humbjes së liderit të këtij grupi Dr.Flori djemtë rikthehen së bashku për herë të parë me një produkt të ri muzikor