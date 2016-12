Vlerat fantastike të luleve të portokallit

Shtuar më 27/12/2016, ora 17:43

Kjo lule e bardhë rritet në tre pemë të ndryshme: portokall, limon dhe qitro. Ajo ka një aromë delikate. Uji i distiluar i këtyre luleve është karakteristikë e ëmbëlsirave dhe pijeve të Lindjes së Mesme. Më poshtë do të lexoni disa prej vlerave të këtyre luleve të bukura.1. Një nga vlerat më popullore të luleve të portokallit është aftësia për të luftuar pagjumësinë. Kjo ndodh sepse këto lule kanë elementë qetësues dhe aromatikë, gjë që ndihmon në ardhjen e gjumit apo lehtësimit nga dhimbjet e kokës. Mënyra më e mirë për të përfituar këto vlera është t’i hidhni ato në ujë ose të bëni çaj me to.2. Lulet portokallit kanë vlera hipnotizuese dhe qetësuese, gjë që i bën ideale për problemet me ankthin dhe tretjen. Ato ndihmojnë në çlirimin e dhimbjeve të stomakut dhe ndalimin e të vjellave.3. Nëse përdoren për çaj, atëherë lulet portokallit duhen kombinuar me përbërës të tjerë siç janë mjalti, limoni apo kanella për të shumëfishuar vlerat. Kjo përzierje është perfekte për problemet me fytin, kollën dhe veshkat.4. Falë përmbajtjes së lartë të pektinës, lulet portokallit shërojnë nga diarea. Ato ekuilibrojnë nivelet e kolesterolit, nëse shoqërohen nga një dietë e përshtatshme, shkruan Agro Web.5. Është shumë e rëndësishme të dini që femrat shtatzënë, fëmijët nën moshën 6 vjeç apo individët që vuajnë nga gastritis, sëmundjet neurologjike si Parkinsoni nuk duhet të përdorin vajra esencialë, përfshirë atë të luleve të portokallit portokallit duhen këputur sapo kanë nisur të çelin dhe të thahen. Me t'u tharë, me to mund të përgatisni tonik, çaj ose vaj esencial.Çaji i luleve të portokallit -Zgjidhni pemët e agrumeve që nuk janë të spërkatura me kimikate. -Zgjidhni lulet dhe gjethet herët në mëngjes -Lajini dhe ndajini lulet nga gjethet -Hidhni katër filxhanë me ujë në një çajnik dhe lëreni të ziejë. -Sapo uji të ziejë, shtoni 10 lule dhe 10 gjethe. Lërini të ziejnë për 5 minuta. Kullojeni lëngun dhe më pas pijeni. /albeu.com/