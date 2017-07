Të mirat që sjell noti te gratë shtatzëna

Shtuar më 23/07/2017, ora 17:06

Ushtrimet dhe stërvitja e lehtë gjatë shtatzanisë sigurisht që janë shumë të mira dhe pozitive sidomos sepse rrit pompimin e zemrës te i vogli juaj Gjë që pastaj do të ndikojë në gjithë organizmin tuaj, për arsyen se pas qarkullimit të mirë të gjakut gjithçka do të ecë për së mbari.Por, njëri nga sportet më të sigurta dhe më të lehta gjatë shtatzënisë është noti. Benefitet që do të merrni nga ky sport janë:– Ndikon pozitivisht njëkohësisht në të dy grupet e muskujve më të gjatë të trupit (këmbët dhe duart)– Është i parrezikshëm për trupin sa i përket lëndimeve. Uji rregullon temperaturën tuaj që të mos ngritet shumë, dhe parandalon lëndimet duke mbrojtur ligamentet tuaja gjatë notit. Dhe, sigurisht, megjithëse pesha juaj është më e madhe gjatë shtatzënisë, në ujë do të ndiheni tejet të lehta – Iu ndihmon të mbani peshën brenda kornizave të shëndetshme për trupin tuaj– Gjatë prezencës tuaj në ujë, do të normalizoni ënjtjen e këmbëve dhe duarve, të cilat janë të zakonshme në shtatzëni.Koha e cila preferohet për femrat shtatzëna të bëjnë notë, është 20 deri në 30 minuta më së shumti, disa herë në javë nëse nuk keni mundësi çdo ditë.Por, përpara se të nisni çfarëdo sporti gjatë kësaj periudhe të bukur të jetës suaj, konsultohuni me doktorin tuaj pasi që ai është i njoftuar me gjendjen tuaj të tërësishme të organizmit. /albeu.com/