Simptomat e kancerit të qafës së mitrës që çdo grua duhet të njohë

Shtuar më 11/07/2017, ora 16:30

Kanceri i qafës së mitrës është një nga kanceret më të përhapur të shëndetit riprodhues dhe vetëm në vitet ’50 u përdor për herë të parë Papanicolaou, pajisja që lejonte mjekët të ekzaminonin qelizat e qafës së mitrës . Është e rëndësishme të theksohet se kanceri i qafës së mitrës mund të zbulohet në kohë falë këtij testi, por ju gjithashtu duhet të njihni dhe shenjat paralajmëruese të kësaj sëmundjeje.1. Gjakderdhje pas marrëdhënies seksualeNuk është normale rrjedhja e gjakut pas seksit, kështu që nëse vëreni njolla gjaku për një kohë të gjatë duhet të bisedoni me mjekun tuaj. Kjo mund të jetë një shenjë e kancerit të qafës së mitrës ose një lloj infeksioni.2. Gjakderdhje pas menopauzës Nëse keni kaluar në menopause dhe sërish keni gjakderdhje duhet të bëni një vizitë.3. Perioda më të rënda se zakonishtKjo nuk është shenjë vetëm e kancerit të qafës së mitrës , pasi gratë përjetojnë cikël të rëndë dhe për shkak të ndryshimit të stinëve, por nëse kjo shenjë shoqërohet me të tjerat, duhet të bëni një PapTest.4. Zgjatje e ciklit menstrual ! Vëreni se sa ditë ju zgjat cikli e nëse për më shumë se tre muaj vëreni zgjatje të periodave duhet të bëni një kontroll gjinekologjik.5. Sekrecione vaginale Nëse vëreni se sekrecionet vaginale kanë ngjyrë apo erë të çuditshme , duhet të kuptoni shkakun e këtij ndryshimi.7. Dhimbje gjatë seksitDhimbja gjatë seksit mund të jetë një tregues i kancerit të qafës së mitrës , por duhet të bisedoni me mjekun për të kuptuar nëse është kjo sëmundje që jua shkakton apo ndonjë problem tjetër8. Dhimbja e legenit Nëse keni dhimbje të kësaj zone të trupit, mund të jetë gjithashtu një shenjë e kancerit të qafës së mitrës . /albeu.com/