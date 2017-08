Si të zbardhim dhëmbët në kushte shtëpie

Shtuar më 21/08/2017, ora 18:01

Të gjithë ëndërrojmë të kemi një buzëqeshje të përsosur me dhembet e bardhe si akulli.Sidoqoftë, jo gjithsecili mund të ketë mjaftueshëm para sa të shkojë te dentisti dhe t’i zbardhë dhëmbët me laser apo përmes mënyrave tjera.Prandaj, me poshtë disa ka mënyra efektive për t’i zbardhur dhëmbët në mënyrë natyrale – e krejt kjo mund të bëhet në shtëpinë tuaj!Sodë buke me lëng Hidhni pak sodë buke në furçën e dhëmbëve dhe shtojani disa pika lëng limoni për t’i zbardhur dhëmbët Mbani mend të mos e përdorni këtë metodë më shpesh se një herë në javë, sepse mund t’jua dëmtojë dhëmbët apo mishin e dhëmbëve.Kripë deti, lëng limoni dhe pastë dhëmbëshPërzieni gjysmë lugë gjelle kripë deti me lëng limoni dhe pastë dhëmbësh. Produktin e fituar vendoseni në dhëmbë dhe lëreni të qëndrojë një minutë para se ta pastroni gojën. /albeu.com/