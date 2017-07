Si të arrini dhjetë herë më shpejt atë që dëshironi?

Shtuar më 03/07/2017, ora 16:15

Ju do të kaloni qindra mijëra orë duke lexuar , dhe çfarëdo që jeni duke lexuar tani, mund ta bëni në mënyrën më të ngadaltë të mundshme.Ju duhet të mendoni për diçka të caktuar në jetën tuaj që doni ta zhvilloni, të jeni të fokusuar në të plotësisht dhe në këtë mënyrë ju do të bëheni çdo ditë e më mirë në aspektin që doni Hapat duhet t’i përcaktoni dhe sapo të filloni, duhet vazhdimisht të merreni me atë keni përballë, derisa të jeni të kënaqur me veten.Rekomandime se si të mësoni dhjetë herë më shpejt për të arritur qëllimet tuaja, mund t’i gjeni në videon e mësiperme. /albeu.com/