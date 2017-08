Produktet natyrale me të cilat mund të trajtoni djegiet e lëkurës

Shtuar më 07/08/2017, ora 22:53

Ndihma e parë në shtëpi lehtëson dhimbjen dhe dezinfekton lëkurën në rastet e djegieve të vogla.Këto djegie njihen si djegie të shkallës së parë dhe përfshijnë zona të kufizuara si duart, krahët dhe këmbët. Por cilat janë produktet që ndihmojnë në qetësimin e djegies? Patatet kanë veti qetësuese dhe anti-inflamatore. Qëroni një patate me madhësi mesatare dhe grijeni në rende. Më pas mbuloni plagën me pjesën e grirë. Mbajeni për disa minuta ashtu derisa dhimbja të qetësohet. Aloe veraBima e Aloe veras është shumë e njohur për përdorimet e saj në fushën e kozmetikës, por jo më pak i rëndësishëm mbetet roli i saj në kurimin e djegieve sipërfaqësore dhe atyre të shkallës së dytë. Pasi e keni mbajtur plagën për pak minuta në ujë të ftohtë, lëreni të thahet në mënyrë natyrale dhe lyeni me xhel aloe vera.Vaj ulliri dhe vaj i arrës së koksitKombinimi i këtyre dy vajrave ndihmon plagën të shërohet më shpejt dhe eliminon shenjat e djegies.MjaltiMjalti është shumë i njohur për vlerat e tij ushqyese, hidratuese dhe rigjeneruese. Vendosni pak mjaltë mbi plagë dhe lëreni që të veprojë për disa minuta. Më pas mund ta fashoni ose thjesht mbuloni me një garzë. /albeu.com/