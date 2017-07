Përfitimet e pirjes së ujit esëll në mëngjes

Shtuar më 07/07/2017, ora 18:38

Meqenëse pothuajse gjysma e trupit është e përbërë nga uji, duke pirë disa gota çdo ditë është një nga mënyrat më të thjeshta për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe mënyrën e jetesës.Megjithatë, ajo që nuk mund të jeni të vetëdijshëm është se ka një mënyrë më të lehtë për të shijuar përfitimet e mahnitshme të ujit dhe për të përmirësuar mirëqenien tuaj të përgjithshme. Për të gjithë ju, gjëja e parë që duhet të bëni është të pini ujë pasi të zgjoheni në mëngjes Mund të tingëllojë aq lehtë, por shumë njerëz nuk e bëjnë këtë. Ndoshta pas leximit të këtyre këshillave të përfitimeve të ujit të pijshëm në mëngjes ju do të filloni ta konsumoni atë:Pirja e ujit në barkun bosh ndihmon për trajtimin e dhembjes së kokës, dhembjeve në trup, artritit, rrahjeve të shpejta të zemrës, yndyrës në gjakut, tensionit të lartë, veshkave, të vjellave etj.Lufton dhimbjen e kokësTruri i njeriut përbëhet nga 85% ujë. Pra, nëse ka mungesë të ujit të mjaftueshëm në tru, kjo mund të çojë në dhimbje koke të rënda. Ju mund të pini ujë në mëngjes për të ndaluar këto dhimbje Hidraton trupinKur zgjoheni pas disa orëve gjumë, trupi juaj do të dehidratohet. Pa marrë parasysh sasinë e ujit që keni pirë ditën e mëparshme, trupi juaj do të ketë akoma mungesë të ujit në mëngjes Lehtësimi i dhimbjeve menstrualeÇdo muaj, gratë vuajnë nga dhimbje të ngushta të cilat nganjëherë mund të jenë të padurueshme. Uji i pijshëm ndihmon në reduktimin e mbajtjes së ujit në vaginë që shkakton dhimbje duke lehtësuar atë.Ju ndihmon që të dobësoheniPirja e ujit me barkun bosh në mëngjes rrit metabolizmin. Hulumtimet e fundit kanë treguar se një rritje e konsumit të ujit çon në një rritje të shpejtësisë së djegieve të kalorive, si të thuash ju do të ndiheni të ngopur dhe jo të uritur.Parandalon sëmundjetSëmurja e shpeshtë mund të varet edhe nga fakti se nuk pini mjaftueshëm ujë. Uji luan një rol vendimtar në ruajtjen e një sistemi të shëndoshë limfatik. Kur ky sistem është në ekuilibër, trupi mund të luftojë infeksionet në mënyrën e duhur.Pastron lëkurënPirja e ujit që në orët e para të mëngjesit ndihmon për të pastruar lëkurën. Shumë argumentojnë se hidratimi adekuat i ofron ngjyrën më të mirë lëkurës tonë. /albeu.com/