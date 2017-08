Përfitimet e jashtëzakonshme nga ullinjtë

Shtuar më 04/08/2017, ora 11:34

Ullinjtë janë një nga ushqimet më të shëndetshme. Ata janë të pasur me yndyrna të shëndetshme, me vitamina dhe minerale të domosdoshme për funksionimin normal të trupit.Ja çfarë përfitimesh kanë ullinjtë, nëse i konsumoni çdo ditë:-Rregullojnë nivelet e larta të kolesterolit-Ulin tensionin e lartë të gjakut-Janë burim i pasur me fibra-Janë të pasura me vitaminë E-Janë antioksidantë të fuqishëm-Ulin rrezikun e sëmundjeve të caktuara si Alzheimer, tumoreve beninje dhe malinje etj-Parandalojnë koagulimin e gjakut-Mbrojnë membranat qelizore-Rrisin fertilitetin dhe përmirësojnë sistemin e përgjithshëm riprodhues-Janë të shkëlqyer kundër anemisë-Forcojnë sistemin imunitar-Janë të pasura me minerale si magnez, hekur, fosfor, jod etj-Furnizojnë trupin me vitamina dhe aminoacide të ndryshme-Përmbajnë acid oleik, i cili është i domosdoshëm për shëndetin e zemrës-Përmbajnë polipenolis, kompleks kimik natyral i cili zvogëlon nivelin e stresit dhe përmirëson kujtesën deri në 25%-Një filxhan ullinj përmban deri në 4.4 mg hekur.-Ndihmojnë trupin të prodhojë adiponectinë, kompleks i cili redukton yndyrnat e këqija deri në 5 orë pas konsumimit. /albeu.com/