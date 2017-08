Një sallatë me shalqi ndryshe nga të tjerat!

Shtuar më 03/08/2017, ora 23:48

Me siguri kjo është sallata më e pazakontë që keni përgatitur ndonjëherë por shija të cilës nuk i mungon kurrsesi!Si ta përgatisim? Fare e thjeshtë.Përbërësit:Një fetë shalqi e prerë në pjesë të vogla1 pjatë të vogël me rukola, të lara me ujë të bollshëm10 kokrra pomoderiniDjath të bardhë të grirë imëtGjysmë qepë të kuqe 1 lugë sheqerUthull balsamikPërgatitja:Në një tas përziejmë uthullën dhe sheqerin. Në një pjatë tjetër shtrojmë fetat e prera të shalqirit. (pa fara).I shtojmë rukolën e grirë, pomoderinit dhe salcën e përgatitur Në fund i shtojmë qepën e kuqe të grirë hollë dhe djathin e bardhë.