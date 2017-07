Mos i hidhni më sheqer kafesë nëse nuk doni të vuani nga kjo sëmundje!

Shtuar më 30/07/2017, ora 23:31

Pak javë më parë, faqja e njohur, DietDoctor.com ka zhvilluar një eksperiment për të kuptuar më mirë sesi ushqimet dhe stilet e ndryshme të jetesës ndikojnë në rritjen e nivelit të sheqerit në gjak , duke përdorur një pajisje konstante të monitorimit të glukozës. Ja disa nga nga zbulimet paraprake lidhur me pyetjen se a mund të rris kafeja presionin e gjakut.Sikurse e tregon qartë edhe grafiku, nivelet e sheqerit në gjak janë mesatarisht më të larta kur ne konsumojmë kafe me sheqer , sesa kur asaj nuk i hidhni aspak sheqer Nëse ju i konsumoni të githa kafetë me një përqindje të lartë të sheqerit , kjo do të rris nivelin e tij në trup, duke rritur në këtë mënyrë edhe presionin e gjakut. Kështu që, nëse bëni pjesë tek kategoria e njerëzve që vdesin ta pijnë kafenë me shumë sheqer , hiqni menjëherë dorë.