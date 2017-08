Mos e hidhni këtë bimë të keqe, ja vlerat që mbart

Purslane është konsideruar zakonisht si një bimë e keqe e kotë dhe shumë njerëz thjesht e hedhin tutje nga kopshtet, pa ditur përfitimet shëndetësore të shumta që mund të sjellë. Kjo bimë është vendase në Persi dhe Indi. Por tani ajo është përhapur në të gjithë botën.Ajo ka lule të verdhë dhe një shumë llojshmëri përdorimesh.Kjo bimë është e pasur me vlera ushqyese, duke përfshirë vitaminat e shumta C, A, B, acide yndyrore omega-3, fibra, betalain si dhe shumë minerale të tilla si bakër, kalium, magnez, hekur, kalcium dhe mangan. Prandaj, kjo nuk është një surprizë.Kjo bimë ka përfitime të shumta shëndetësore, veçanërisht nëse përdoret për rastet e mëposhtme:Përmirësimin e qarkullimitBakri dhe hekuri janë shumë të rëndësishëm për funksionimin e duhur të sistemit të qarkullimit të gjakut që do të thotë se mund të konsumoni këtë bimë për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe rrjedhjen e gjakut Trakti gastrointestinalPraktikuesit e mjekësisë tradicionale kineze kanë përdorur këtë bimë për trajtimin e çështjeve që ndihmojnë tretjen e ushqimit të tilla, si diarre dhe dizenteri. Acidi i limonit, dopamina, glukoza dhe alanine janë përbërësit organikë që gjenden në purslane që promovojnë shëndetin, ndihmon tretjen e ushqimit.Zemër të shëndetshmeJu mund të zvogëloni kolesterolin e keq, si dhe presionin e ulët të gjakut me ndihmën e kësaj bime që promovon shëndetin kardiovaskular.Eshtra të fortaJu mund të parandaluar osteoporozën dhe forconi kockat tuaja me këtë bimë që përmban hekur, kalcium, magnez dhe mangan.Humbje peshePurslane është e pasur në fibra, por me kalori të ulëta. Është e pasur me ushqyes që promovojnë parandalimin e dëshirës për ushqim dhe ju ngopin. /albeu.com/