Mjekët japin alarmin: Mos e hani këtë ushqim, formon krimba në trupin tuaj

Shtuar më 07/10/2017, ora 11:51

Shumica e njerëzve konsumojnë të njëjtat ushqime ditë për ditë. Kjo nuk do të thotë se është diçka e shëndetshme. Kur e konsumoni këtë ushqim, parazitët për të cilët do flasin do futen në trupin tuaj dhe ju nuk do të mundeni ti eleminoni nga trupi .Eksperti nga Cambridge pa se si një burrë kishte bërë disa teste për dëshirën e tij.Ai kishte kohë që po luftonte me një dhimbje koke dhe disa simptoma të tjera. Ai udhëtoi në Azi, dhe vizitoi Kinën, Tajlandën, Japonin dhe Korenë e Jugut. Këto janë vendet ku njerëzit janë më shumë të prekur nga këto parazitë.Burimet e infeksionit mund të jenë:Nga konsumimi i derrit të pagatuar nga derrat e infektuar, duke rezultuar me Taeniasis - krimbi i rritur që jeton te zorrët. Përmes kontaktit me derrat ose fecet njerëzore, të cilat mund të çojnë në infeksion të shumë indeve. Kjo mund të rezultojë me një sëmundje të njohur si neuroticizëm sepse larvat e krimbave hyjnë në sistemin nervor, përfshirë këtu edhe trurin. /Shije/