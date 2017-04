Mënyra më natyrale për të pastruar grimin në fund të ditës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/04/2017, ora 17:18

Pas një ditë të lodhshme në punë, gjëja e fundit që do është ta mbështetësh kokën në jastëk pa e vrarë fare mendjen për grimin. Por tashmë e di që kur fytyra qëndron shumë gjatë më kimikate, irritimi nga bllokimi i poreve mund të kthehet në problem shumë serioz.Lajm i mirë është që nëna natyrë ka krijuar kura shumë të thjeshta për të pastruar tonin e syve apo buzëkuqin. Dhe një prej atyre trukeve që ka një rezultat fantastik është edhe lëngu i kastravecit . Aplikimi është shumë i thjeshtë.Lëngu i kastravecit është një antiinflamator i shkëlqyer. Jo vetëm që mund të pastrojë, por njëkohësisht edhe të qetësojë lëkurën pas një dite të gjatë e të lodhshme.Pastrimi me lëngun e kastravecit është një mënyrë shumë e thjeshtë – mjafton të hedhësh pak ujë në lëngun e një kastraveci dhe pastaj pastroje fytyrën me një pambuk të pastër, siҫ bën zakonisht.Pasi ta kesh fshirë mirë me pambuk , shpëlaje fytyrën me ujë të rrjedhshëm në mënyrë që të largosh ҫdo papastërti të mbetur. Kastraveci ka në përmbajtje edhe vaj natyral, kështu që shpëlarja me ujë e largon nga poret. /albeu.com/