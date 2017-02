Linjat e fytyrës mund të tregojnë probleme shëndetësore

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/02/2017, ora 12:46

Sipas mjekësisë kineze ndryshimet në lëkurën e fytyrës tuaj kanë të bëjnë me probleme të caktuara shëndetësore.Lëkura e pastër është shenja më e mirë që vërteton se keni një shëndet pa komplikacione.Sipas traditës kineze kjo është një një mënyrë e mirë për të gjetur se çfarë është e gabuar me trupin tuaj si dhe për të gjetur origjinën e gjendjes suaj. Ju do të jeni në gjendje të njihni simptomat si dhe ta trajtoni gjendjen si duhet.Më poshtë keni disa mënyra si të lexoni shenjat në fytyrën tuaj dhe të kuptoni ndonjë problem të mundshëm shëndetësor:BalliKjo ndërlidhet me mëlçinë dhe tëmthin. Çdo çështje e lëkurës mund të tregojë se ju jeni nën stres ose keni probleme me tretjen.Trajtimi: shmangni ushqimet yndyrore, sheqerin si dhe produktet e përounuara. Hani shumë fruta dhe perime të pasura me fibra, në mënyrë që të rregulloni tretjen.Angazhohuni me aktivitete për menaxhim të stresit si joga, vizualizim, mjekim, përmes të ushtruarit, duke luajtur muzikë etj.Ana e majtë e zonës mes vetullave Ndërlidhet me emocionet që ruhen në shpretkë.Çdo linjë në këtë pjesë të fytyrës mund të tregojnë se ju keni emocione të pashprehura që ruhen në shpretkën tuaj.Ana e djathtë e zonës mes vetullave Ndërlidhet me emocionet që ruhen në mëlçi.Shprehjet që bëni në fytyrën tuaj tregojnë gjendjen tuaj emocionale. Rrudhat në lëkurë tregojnë se ju mund të keni zemërim të pashprehur që fshihet në mëlçinë tuaj.Trajtimi: përdorni metoda që ju ndihmojnë të pastroni mëlçinë tuaj, të tilla si joga, këshillimi si dhe të mbani një ditar për kanalizimin e emocioneve tuaja në mënyrë të duhur.Kontrolloni konsumin e alkoholit në mënyrë që të shmangni ushqimin e yndyrshëm, pasi këto ushtrojnë presion shtesë mbi mëlçinë tuaj. /albeu/