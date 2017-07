Lëngu magjik për ata që vuajnë nga veshkat

Shtuar më 04/07/2017, ora 16:33

Vetëm ata që e kanë provuar dhimbjen e gurëve të veshkave e dinë që është një nga dhimbjet më të forta që mund t’i përjetojë njeriu, madje edhe më të forta se dhimbjet e lindjes.Megjithatë, gurët e veshkave nuk kanë nevojë të jenë shqetësim i vazhdueshëm.Përveç që është e nevojshme të pihet shumë ujë i pastër , të hahet ushqimi i pasur me kalcium, magnez dhe vitaminë B, është interesant që limoni , limeti ose uthulla e mollës mund të ndihmojnë ne luftën kundër gurëve të veshkave Shtimi i limoni të freskët, limetës ose uthullës së mollës në pije gjatë ditës do të ndihmojë në shërimin e trupit, dhe përveç kësaj në mënyrë efikase edhe do të bllokoni formimin e gurëve të veshkave Këto lëngje po ashtu do të ndihmojnë shpërbërjen e shpejtë të gurëve ekzistues.“Në simptomat e para të dhimbjes në veshkë të shkaktuar nga gurët, përzieni vajin e ullirit dhe lëngun nga limoni organik, pini përzierjen menjëherë me një gotë uji pastër Prisni gjysmë ore dhe pastaj shtrydhni lëngun e një gjysmë limoni dhe përzini me një gotë uji të pastër , shtoni një lugë uthull molle dhe pini”, shkruan dr. Edward F. Group në blogun Natural Health & Organic Living Blog. /albeu.com/