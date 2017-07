Lajm i mirë për ata që pëlqejnë lëngun e portokallit

Shtuar më 06/07/2017, ora 17:05

Ja një lajm i mirë për ju nëse jeni adhurues i lëngut të portokallit Një studim i fundit tregon se lëngu i portokallit mund të ndikojë pozitivisht në funksionimin e disa zonave të trurit tuaj.Në një eksperiment të Universitetit të Reading-ut, ku morrën pjesë 37 veta, të ndarë sipas gjinisë 24 femra dhe 13 meshkuj, nga mosha 60 deri në 81 vjeç, u provua se lëngu i portokallit ndihmon në zonën e trurit që lidhet me kujtesën te njerëzit e moshuar.Këtyre personave iu është kërkuar të konsumojnë 500 ml lëng portokalli në ditë, për tetë javë me rradhë, dhe rezultatet nuk kanë munguar.Sipas ekspertëve, kjo ndodh për shkak të antioksidantit të quajtur flavonoids, që është i pranishëm në nivele të larta tek portokalli.“Pas këtij eksperimenti, kemi parë rezultate vërtetë mbresëlënëse. Zonat e trurit që lidhen me kujtesën, tek personat e përfshirë në këtë eksperiment, kanë arritur të funksionojnë 8% më mirë se para tetë javësh”-, është shprehur Dr. Daniel Lamport, nga Universiteti i Reading-ut. /albeu.com/