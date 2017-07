Ky është mëngjesi ideal për organizmin tuaj

Shtuar më 08/07/2017, ora 09:07

Të gjtihë e dimë sesa rëndësi ka të mos e shmangësh vaktin e mëngjesit pasi është një burim bazik energjie.Këto janë disa nga ushqimet më të këshillueshme për tu konsumuar në mëngjes. Mëngjesi idealSipas dietologëve, mëngjesi duhet të përmbajë 20 për qind të totalit të kalorazhit ditor, dreka dhe darka nga 35 për qind dhe 10 për qind vaktet e ndërmjetme. Kur zgjohemi nga gjumi, organizmi ynë për shkak të një “agjërimi” tetëorësh ka një glicemi të ulët, ndërsa e kundërta ndodh me kortizolin.Për këtë arsye, në mëngjes këshillohen ushqimet e ëmbla, të cilat ngrenë gliceminë dhe ulin kortizolin. Ndër ushqimet që nuk duhet të mungojnë në tavolinë janë lëngu i frutave , mjalti, reçeli, biskotat apo edhe kosi i frutave Mëngjesi i ekuilibruarNjë vakt i thjeshtë për të nisur ditën duhet të jetë i balancuar përsa u përket sheqernave, yndyrnave, proteinave dhe karbohidrateve. Një gotë qumësht me dy feta buke integrale të lyera me mjaltë ose reçel është zgjedhja më e mirë, e cila mund të shoqërohet edhe me një gotë lëng portokalli ose qitroje. Ndërsa në verë, për shkak të larmisë së frutave të stinës, mund të zgjidhet një kokteil frutash të shtrydhura.Një tjetër alternativë e mëngjesit, sidomos për ata që e nisin punën herët, është kapuçino me briosh. Mëngjesi italian nuk këshillohet shumë nga nutricionistët, të cilët thonë se nuk i jep organizmit vitaminat e nevojshme, madje është i varfër në proteina dhe kripëra minerale. Ndërsa në lidhje me kaloritë, ekspertët thonë se mëngjesi nuk duhet t’i kalojë 350 të tilla. /albeu.com/