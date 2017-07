Kujdesuni kështu për lëkurën tuaj

Shtuar më 28/07/2017, ora 17:05

Nëse jeni pranë moshës 40 vjeç duhet me patjetër të filloni kujdesin ndaj lëkurës suaj. Disa këshilla vijnë më poshtë:1. Mos përdorni shumë grim!Njëra nga shenjat e pleqërisë është shfaqja e rrudhave dhe shenjave të tjera në fytyrë, andaj shumica e femrave përdorin më tepër grim për t’i mbuluar këto shenja, mirëpo një gjë e tillë nuk rekomandohet nga profesionistët, pasi që grimi ndikon në përkeqësimin e rrudhave në fytyrë, duke i bërë edhe më të dukshme, transmeton Kosova Sot Online.2. Produktet kundër plakjes Natyrisht, as produktet kundër plakjes nuk mund ta ndalojnë këtë proces natyror, mirëpo përdorimi i maskave për fytyrë, pastruesve dhe produkteve të tjera për kujdes ndaj lëkurës , pa dyshim që ndikon në ngadalësimin e procesit.3. Hidratimi i lëkurës Hidratimi i lëkurës është një mënyrë e mrekullueshme për të bërë që lëkura juaj të duket më e freskët, më e re dhe më e shëndoshë. Këtë gjë mund ta bëni nëpërmjet mënyrave të ndryshme. Ndërsa, njëra nga mënyrat më të përshtatshme është konsumimi i lëngjeve të mjaftueshme brenda një dite. Uji është bazë për një gjë të tillë, mirëpo një sasi të konsiderueshme lëngjesh mund ta merrni edhe nga ushqimet e ndryshme, kryesisht pemët.4. Përdorni krem nateZakonisht, kremi i natës duhet të përdoret që prej viteve të njëzeta, mirëpo nëse ju ende nuk keni filluar me përdorimin e tij, tani është momenti i duhur. Përzgjidheni një krem të përshtatshëm kundër plakjes , që është i dizajnuar për përdorim gjatë natës. Këto produkte janë të dizajnuara në mënyrë të veçantë për ta parandaluar plakjen.5. Mos e harroni kremin për mbrojtje nga dielli Ju duhet ta përdorni kremin për mbrojtje nga dielli çdo ditë, pa marrë parasysh a jeni pesë apo dyzetepesëvjeçare! Dielli luan një rol shumë të madh në shfaqjen e rrudhave dhe shenjave të tjera të plakjes , andaj është më shumë se e rëndësishme që ta ruani lëkurën nga kontakti me diellin. Kurrë nuk është vonë të filloni, andaj edhe nëse nuk e keni përdorur deri më tani, filloni menjëherë me përdorimin e kremit për mbrojtje nga dielli . /albeu.com/