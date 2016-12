Kujdes! Simptomat e para të kancerit shfaqen në duar

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:56

Llojet e ndryshme të kancerit vijnë me simptoma dhe trajtime të ndryshme. Por sipas një studimi dhe rekomandimi nga mjekët, e përbashkëta e tyre është se simptomat e para shfaqen në duar.Zakonisht ata shfaqen në formën e çarjeve apo ënjtjeve, ndërsa lëkura bëhet e ashpër.Shumica e njerëzve i injorojnë këto simptoma , duke qenë se nuk janë të informuar mbi to. simptoma ndihmojnë në diagnostifikimin e kancerit në fazat e hershme, duke parandaluar kështu përhapjen e tij dhe trajtuar sa më shpejt.Nëse ju shfaqen simptoma , vizitohuni të mjeku për t’u siguruar nëse jeni mirë me shëndetin .Vëzhgoni ndryshimet e lëkurës : një masë e shfaqur kohët e fundit apo acarimi i një nishani apo shenje ekzistuese, ndryshimi i formës dhe madhësisë së saj mund të jetë shenjë e kancerit të lëkurës ./albeu.com/