Kujdes! Mos mbani kurrë gotë me ujë pranë shtratit, ky është rreziku që ju kanoset (VIDEO)

Shtuar më 08/06/2017, ora 21:46

Kurrë nuk duhet të lini një gotë me ujë pranë kokës së shtratit tuaj dhe ta konsumoni atë në mëngjes.Ditën tjetër gota do jetë mbushur me pluhurat e dhomës dhe përveç këtij fakti është provuar se uji “skadon”, pasi shërben si përthithës i qelizave të vdekura të lëkurës që qarkullojnë në ajër.Nëse mbani një shishe plastike nuk është dhe aq problem por duhet të keni parasysh se gjithmonë pasi mbaroni do ishte më mirë të blinit një shishe të re pasi plastika mbledh baktere brenda grykës së shishes ku ju vendosni buzët.