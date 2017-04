Kjo është zgjidhja e duhur për të hequr qafe aknet në fytyrë

25/04/2017

Nëse keni problem me akne dhe me pore të hapura, atëherë kjo është zgjidhja duhur për lëkurën tuaj. Uthulla e mollës bën çudi për poret e zgjeruara dhe tonifikimin e lëkurës.Po ashtu, kjo metodë largon edhe pigmentet e shumta dhe pikat e zeza në fytyrë.Por, para se të përdorni, duhet ta përzieni me pak ujë dhe pastaj me ndihmën e tuferit ta aplikoni në lëkurë, dhe mbani për 30 minuta, dhe pastaj pastrojeni fytyrë n me ujë të ftohtë.