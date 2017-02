Kjo dietë do ju bëjë të humbisni 10 kg në vetëm 3 ditë!

Shtuar më 31/01/2017, ora 08:11

Koncepti i kësaj diete “ushtarake”, përfshin menu të sakta për mëngjes, drekë dhe darkë.Yndyrnat dhe karbohidratet nuk lejohen. Ju vetëm mund të shtoni mustardë, lëng limoni, erëza dhe ëmbëlsues natyrorë me pak kalori.Kjo dietë zgjat vetëm tri ditë, dhe gjatë këtyre ditëve do të përmirësoni metabolizmin tuaj, digjni yndyrnat dhe do të ndiheni plotë energji në të njëjtën kohë.DITA 1:Mëngjes1 fetë bukë e thekur 2 lugë gjalpë kikiriku1/2 filxhan me portokall të kuq filxhan çaj apo kafeDrekë1 fetë bukë e thekur 1/2 kutie peshk ton filxhan çaj apo kafeDarkë filxhan bizele (te ziera)3 fileto mishi (çdo lloj mishi)1 mollë e vogëlgjysme banane filxhan akullore me vaniljeDita 2Mëngjes1 fetë bukë e thekur 1 vezëgjysmë bananeDrekë1 vezë e zierë mirë filxhan gjizë5 biskota të kripuraDarkë2 salcice1/2 filxhan karrota filxhan brokoligjysmë banane1/2 filxhan akullore me vaniljeDITA 3Mëngjes1 fetë djathë5 biskota të kripura1 mollë e vogëlDrekë1 fetë e bukë e thekur 1 vezë e zierë mirë, ose e gatuarDarkë filxhan peshk tongjysmë banane filxhan akullore me vaniljeNdërsa ju jeni në këtë dietë, duhet të ushtroheni sa më shumë që mundeni./Albeu.com/