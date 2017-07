Këto ushqime duhen shmangur në këto ditë të nxehta

Këto ditë të nxehta vere jemi në kërkim të pjatave të lehta në mënyrë që të ushqehemi pa u ndier në faj.Por, përballë aperitivëve dhe darkave jashtë me miqtë nuk është e thjeshtë.Duhet të dini që me rritjen e temperaturave, konsumi energjik i organizmit tonë zvogëlohet, sepse shpenzohet më pak energji për të ruajtur temperaturën e trupit.Por, nga ana tjetër rritet nevoja për hidratim, kështu që sa më shumë ujë dhe sa më pak yndyrna . Shmangni ushqimet tepër të përpunuara dhe pikante.Por, cilat janë disa nga ushqimet për t’u evituar gjatë verës?Të skuquratNë fakt do të ishte mirë t’i eliminonit gjatë gjithë vitit. Por, duke qenë se kalojnë në një proces tretjeje të ngadaltë, shkaktojnë ndjesi përgjumjeje dhe rëndese. Shkoni për ushqime të gatuara sa më pak.Pijet me gaz e sheqerËshtë e vërtetë që pijet e ftohta freskuese japin ndjesinë e shuarjes së etjes më shumë se uji. E gabuar. Sheqernat dhe ëmbëltuesit e shumtë artificialë veprojnë si diuretikë, duke rritur rrezikun e dehidratimit. Më mirë pini ujë, por jo akull sepse mund t’ju shkaktojë dhimbje koke. As pije alkoolike.Mishi i kuqShumë kalori dhe yndyrna , perfekte për dimrin, por të vështira për t’u tretur në verë. P.sh një “cheeseburger” përmban 750 kalori dhe 50 gram yndyrna . Më mirë preferoni pulën dhe gjelin e detit.Karbonara dhe salca të gatshmeMakaronat nuk duhet të mungojnë në një dietë të ekuilibruar, por duhet të bëni kujdes me salcën. Braktisni salcat e gatshme dhe të ringrohura. Karbonara? Jo. Më mirë provoni pesto arrash, vaj ulliri, rukola. Ushqime delikateNgrohja rrit rrezikun e kontaminimit të ushqimeve, kështu që mos i lini për shumë gjatë jashtë frigoriferit sidomos ushqimet me pana, kremrat e përgatitura me vezë, salcat me majonezë ose karbonarën klasike. /albeu.com/