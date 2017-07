Këto shenja tregojnë se mëlçia juaj nuk po funksionon

Shtuar më 18/07/2017, ora 21:40

Mëlçia është një nga organet më të mëdha të trupit dhe luan një rol të rëndësishëm në shumë procese metabolike.Mbajtja e mëlçisë e pastër dhe e shëndetshme është një domosdoshmëri për shëndetin e përgjithshëm. Ajo merr pjesë në procesin e tretjes së ushqimeve dhe ruajtjen e vlerave ushqyese, në largimin e toksinave nga trupi dhe një funksion i reduktuar i saj do të çonte në ndërtimin e indeve yndyrore toksike në trup.Nëse keni këto shenja dhe ju shoqërojnë për një kohë të gjatë, atëherë mos i konsideroni si të parëndësishme, tregojnë për mosfunksionim siç duhet të mëlçisë:- Lodhje kronike- Letargji- Ankth dhe ndjenë depresioni Probleme me tretjen Dhimbje koke Dhimbje kronik e muskujve Probleme me lëkurën- Gazra- Fryrje dhe dhimbje barku- Diarre ose kapsllëk- Çekuilibër hormonal- Shtim në peshë.Duhet të keni parasysh se kjo listë e simptomave nuk është gjithë përfshirëse. Duhet të keni parasysh se si shumica e çështjeve të tjerametabolike, ndryshimet së pari duhet të vijnë në dietë. Gjithashtu zakonet që ndikojnë në shëndetin e mëlçisë duhet t’i eliminoni si alkoolin, duhanin, yndyrën, etj. Gazeta Shëndeti