Këto këshilla do të mbrojnë shëndetin tuaj nga lodhja në punë (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 21/04/2017, ora 16:01

Sipas specialistëve lodhja e shpejtë dhe dhimbjet e muskujve dhe nyjeve në punë shkaktohen 75 % nga sjellja e gabuar para kompjuterit dhe 25% nga mosrespektimi i balancit midis punë s dhe pushimit.Në gaklerinë e mësipërme ju sjellim rekomandimet e specialistëve se si duhet të uleni në karrigen e punë s për të shmangur lodhjen.Nëse i ndiqni me kujdes këto këshilla qendrimi me siguri nuk do të lodheni më gjatë orëve të gjata kur rrini ulur në punë dhe nuk do të keni më dhimbje të gjymtyrëve. /albeu.com/