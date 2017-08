Këto karakteristika i kanë vetëm njerëzit e fortë mendërisht

Shtuar më 11/08/2017, ora 23:10

Zhvillimi i një force mendore ka të bëjë me kultivimin e aftësisë për t’i bërë gjërat e mira të ndodhin në realitet.Forca mendore mund të jetë rrugë drejt suksesit personal në të gjitha aspektet e jetës, e veçanërisht në karrierë.Në fakt, ekspertët pohojnë se njerëzit e fortë mendërisht kanë shumë trajta të dallueshme të karakterit.Këto janë tri shenjat të cilat tregojnë se një person është i fortë mendërisht -Njerëzve me psikikë të fortë u pëlqen të shpenzojnë kohë në vetmi Njerëzit e fortë mendërisht nuk e kanë fare problem të qëndrojnë në vetmi dhe nuk kanë aspak frikë nga ajo!Ata nuk janë të frikësuar të qëndrojnë vetëm me mendimet e tyre dhe atë kohë mund ta shfrytëzojnë për të qenë produktivë. Atyre u pëlqen shoqëria e vetvetes dhe nuk janë të varur nga tjerët për të qenë të lumtur.-Ata nuk jetojnë as në të kaluarën, e as në të ardhmenTë jetuarit në të tashmen, në vend se ta rikujtoni të kaluarën apo ta mendoni të ardhmen, ju mundëson t’i shihni gjërat siç janë në realitet.-E dinë se dështimi është pjesë e suksesitDuhet kurajë dhe durim për ta arritur një qëllim. Kjo do të thotë se duhet ta kuptoni dhe pranoni dështimin si fakt i cili ju nxitë të provoni prapë. Njerëzit e fortë mendërisht nuk dorëzohen lehtë për shkak të një dështimi – ata e dinë se dështimi është pjesë e ‘lojës’. /albeu.com/