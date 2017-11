Këto janë shenjat e qarta të kancerit në mushkëri

Shtuar më 08/11/2017, ora 23:39

Kanceri në mushkëri është një nga llojet më të rrezikshme të kancerit – me mijëra njerëz në botë që diagnostikohen çdo vit.Një koll i thjeshtë, një ndjenjë lodhjeje dhe humbja e apetitit mund të ngatërrohen me ndonjë virus dhe madje edhe grip.Por këto simptoma mund të jenë gjithashtu edhe shenjë e diçkaje më serioze – sidomos pasi që simptomat e këtij kanceri nuk vërehen shumë derisa sëmundja të përparojë.Kështu, cilat janë shenjat që duhet t’i dini të kësaj sëmundjeje? Më poshtë i kemi renditur tetë shenjat kryesore të treguara nga ekspertët botëror të mjekësisë.Simptomat e kancerit në mushkëri përfshijnë:–Të kesh një koll shumicën e kohës–Një ndryshim në kollin që e keni pasur për një kohë të gjatë–Shkurtim i frymëmarrjes Koll me gëlbazë me shenja të gjakut në të– Një dhimbje në gjoks ose shpatull–Humbje të apetitit–Lodhje–Humbje peshe.