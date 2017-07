Keni shtuar në peshë?! Mësoni arsyen

Shtuar më 06/07/2017, ora 16:30

Konsumi pa kriter i mishit ndikon në peshën trupore.Sipas shkencëtarëve të Universitetit të Adelaide, yndyrnat dhe karbohidratet na sigurojnë mjaftueshëm energji , për kërkesat e trupit dhe përthithen më shpejt se proteinat.Kjo do të thotë se energjia e akumuluar tek mishi, përdoret më vonë apo kur kemi teprica depozitohet si yndyrë në trupin tonë.Studenti Wenpeng You, i universitetit të Adelaide ka ekzaminuar ndikimin e sheqerit dhe mishit në njerëz obez në 170 vende, dhe ka gjetur një lidhje të fortë mes të dyjave. Duke llogaritur dhe ndryshimet mes vendeve, përfshi nivelin e urbanizimit, aktivitetin fizik dhe kaloritë që merren, studimi gjeti se mishi është përgjegjës për 13 % të obezitetit, i njëjti nivel që ka sheqeri.“Na pëlqen apo jo, yndyrnat dhe karbohidratet në dietat moderne na mjaftojnë për të na dhënë energji për nevojat ditore. Por për shkak se proteinat e mishit treten më ngadalë se yndyrnat dhe karbohidratet , do të thotë se energjia që marrim prej tyre shtohet dhe konvertohet më pas në dhjamin e trupit”, thotë You. /albeu.com/