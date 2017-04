Ja pse vaji i hudhrës është mrekullibërës

Shtuar më 28/04/2017, ora 23:24

Hudhra është e njohur tashmë si një nga antibiotikët më të fuqishëm natyror. Vaji hudhrës mund të përkufizohet si një ilaç popullor që mund të kurojë dhe parandalojë thuajse të gjitha sëmundjet e trupit.Merrni rreth 30 thelpinj hudhër dhe vendosini në një kavanoz qelqi. Mbusheni kavanozin me vaj ulliri të papërpunuar derisa të mbulohet shtresa e hudhrave. Vendoseni kavanozin në frigorifer për disa ditë. Një ditë më pas, shtrydhni lëngun e një limoni dhe hidheni në kavanozin me hudhra dhe vaj ulliri. Pas rreth 10 ditë sh, vaji hudhrës do të jetë gati.Merrni një lugë gjelle nga ky vaj, 3 herë në ditë para ushqimit. Kura mund të zgjasë 1-3 muaj dhe pas një muaji pushim ajo mund të ripërsëritet. Vaji hudhrës është efektiv për: sëmundjet koronare të zemrës, sklerozën, problemet me trurin, luftimin e infeksioneve dhe virozave të ndryshme etj. Vaji hudhrës është një mjet i shkëlqyer për zgjerimin e enëve të gjakut gjithashtu.Kujdes! Ju lutem konsultohuni me mjekun përpara se të filloni këtë kurë. /albeu.com/