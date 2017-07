Ja pse nuk duhet t'i qëlloni fëmijët

Shtuar më 12/07/2017, ora 22:51

Kemi dëgjuar shpesh herë që fëmijët qëllohen me shuplaka apo dhunohen fizikisht nga prindërit, por kjo i bën ata më të dhunshëm e agresivë gjatë zhvillimit.Një studim që ka prekur 160 mijë fëmijë për 50 vite është publikuar në Gazetën e Psikologjisë ka zbuluar se fëmijët kanë sjellje të keqe ndaj të tjerëve prej abuzimit fizik.“Analiza jonë përqendrohet në atë që amerikanët do pranonin si shuplaka të lehta jo si sjellje abuzive. Ne kemi vënë re se goditjet shoqërohen me rezultate të padëshiruara që nuk ‘shërohen’ menjëherë, prandaj disiplinimi i fëmijëve është më i vështirë,” – tha Elizabeth Gershof për Independent.Studimi përcaktoi se goditjet vijnë më së shumti nga shuplakat në fytyrë, të cilat bëjnë që fëmija të ndihet i fyer nga prindi.