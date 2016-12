Ja pse duhet të flini me çorape veshur

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:19

Në këto ditë të ftohta të dimrit gjumi është shumë i rëndësishëm dhe për t’u siguruar që do të bëni një gjumë të qetë dhe të rehatshëm rekomandohet të vishni çaorape.Fjetja me çorape mbathur do t’ju mundësojë gjumë më të mirë sepse i ngrohin këmbët dhe enët e gjakut, gjë e cila bën që truri të informohet se është koha për të fjetur.Rrjedhimisht, zmadhimi i enëve të gjakut në këmbë ju çon ju që të flini shumë më shpejt, shkruan telegrafi.Përndryshe, është dëshmuar edhe shkencërisht se mbathja e çorapeve gjatë aktit, e përmirëson edhe jetën seksuale. Në fakt, femrat që i mbajnë mbathur çorapet gjatë seksit janë më të prira të përjetojnë orgazëm./albeu.com/