Ja efektet e shalqirit në lëkurën tonë

Shtuar më 14/07/2017, ora 16:07

Dëshironi të keni lëkurë pa rrudha dhe të bukur? Hani shalqinj Ekspertët thonë se shalqinjtë janë të paketuar me vitamina të cilat ju ndihmojnë që të qëndroni të hidratuar dhe të keni një lëkurë më të pastër.Madje një kompani në Britani ka filluar të mbushë shishe me lëng shalqiri për kujdesin e fytyrës, dhe thotë se shitjet janë duke eksploduar.Kjo është arsyeja pse duhet të shtoni shalqinj në dietën tuaj:Për një lëkurë të mrekullueshmeTuli i lëngshëm i shalqirit është perfekt për lëkurë n. Ne duke u plakur humbim kolagjen – arsyeja kryesore pse lëkura fillon të rrudhet. Shalqinjtë janë të paketuar me beta-karotinë, e cila ju ndihmon që ta përmirësoni dëmin. Hani shalqinj për një lëkurë më të bukur! /albeu.com/