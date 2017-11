Ja çfarë ndodh me trupin tuaj kur pimë kafe e hamë çokollata

Shtuar më 04/11/2017, ora 18:44

Katër ose pesë filxhanë kafeje në ditë, edhe dekafeinat, zvogëlojnë vdekshmërinë kardiovaskulare në vazhdimësi duke filluar nga 10 deri në 18 vjeç. Pirja e kafesë për një kohë të gjatë ka një efekt pozitiv.Efekte të ngjashme pozitive në shëndetin e zemrës, megjithëse më të buta, lidhen me konsumin e çokollatës së errët në 85-90%.Kështu ka deklaruar Sebastiano Marra , drejtor i Departamentit Kardiovaskular të Spitalit Maria Pia në Torino, që më 27 dhe 28 tetor do të organizojë Ditët e XXIX kardiologjike të Torinos “Përparimet në Aritmitë Kardiake dhe Inovacionet e Mëdha në Kardiologji”.Në Qendrën e Konventës Bashkimi Industrial do të jenë të ftuar mbi 600 pjesëmarrës dhe 100 folës, duke përfshirë edhe kardiologët e Klinikës Mayo në Rochester (Minesota) dhe ekspertët kryesorë evropianë nga Gjermania, Franca dhe Zvicra.Gruri i kafesë thotë Marra është substanca me më shumë antioksidantë ekzistues në natyrë. “Këtë vit, takimi fokusohet në parandalimin.“Sigurisht mund të themi se në njëzet vitet e fundit ne kemi në dispozicion ilaçe të reja, teknika të reja kirurgjikale, të cilat padyshim kanë reduktuar vdekshmërinë, por për tre të katërtat merita është parandalimi – shpjegon Marra – dhe është kryesisht ky faktor, me të cilët ne mjekët duhet të angazhohemi “.Por përveç vetëdijes së faktorëve të rrezikut, një pikë tjetër vendimtare është njohja e asaj që është e mirë për shëndetin e zemrës dhe trupit tonë në përgjithësi. Në këtë kuptim, risia më interesante, dhe shumë të papritura të tjera, kanë të bëjnë me kafenë.“Ka të dhëna thotë Marra në mbi 10,000 individë të cilët zbulojnë se kushdo që konsumon kafe, në afat të gjatë, ka më pak ankth, fle më mirë, nuk ka presion më të lartë në krahasim me ato që nuk e pinë.Një studim francez që analizoi mbi 200,000 njerëz gjatë një periudhe prej 8-10 vjetësh, raporton të dhëna pozitive mbi vdekshmërinë. Të dhënat konfirmojnë se ata që pinë kafe kanë një humor më të mirë, më pak ankth, pushojnë më mirë, nuk kanë kolesterol ose presion më të lartë “. /albeu.com/