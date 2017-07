Ja çfarë i ndodh trupit tuaj disa orë pasi keni lyer thonjtë

Shtuar më 04/07/2017, ora 17:19

Siç e dimë të gjithë, nuk duhet të përdorni shumë shpesh manikyr në thonjtë tuaj sepse ato do të fillojnë të thahen dhe të zverdhen.Megjithatë, ky lloj i kozmetikës mund të shkaktojë dëme shumë më serioze se kaq në shëndetin tonë.Rreziqet e manikyrit të thonjve qëndrojnë në toksicitetin e tij. Disa nga kompanite kryesore të kozmetikës për kujdesin e thonjve përdorin përbërësit e mëposhtëm për produktet e tyre , të cilët mund të dëmtojnë seriozisht shëndetin tuaj: Toluen - një tretës që i’u jep thonjve një fund të lëmuar dhe ruan pigmentin. Tolueni mund të ndikojë në sistemin nervor qendror dhe të shkaktojë çrregullime riprodhuese. Dhimbje koke, dobësi, dhe përzierje janë vetëm disa nga pasojat e mundshme të përdorimit të manikyrëve të thonjve Formaldehyde - një gaz i pangjyrë që ndihmonnë kohezgjatjen e manikyrit. Nëse jeni duke vuajtur nga alergjitë, kontakti me formaldehid mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe djegie të mundshme kimike. Në rastet më të rënda, mund të shkaktojë çrregullime të zemrës, konvulsione dhe kancer percjell albeu.com.Dibutyl Рhthalate- përdoret si aromë. Prania e këtij përbërësi të rrezikshëm mund t'ju shkaktojë çrregullime endocrine dhe sëmundje gjinekologjike.Si mund të zgjidhni një manikyrin thonjve që nuk do të dëmtojë shëndetin tuaj?Disa pako dhe shishe për manikyrin thonjve kanë shenja të veçanta:"5-Pa" do të thotë se produkti nuk përmban formaldehid , reshjet toluen , dibutil phthalate ose kamfor."3-Free" do të thotë se manikyri nuk përmban vetëm tre nga përbërësit e dëmshëm: formaldehid , dibutil phthalat dhe toluen Prandaj para se të bleni manikyrin thonjve , së pari duhet t'i kushtoni vëmendje përbërësve dhe mos harroni - shëndeti juaj është në duart tuaja! /albeu.com/