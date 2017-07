Ja çfarë duhet të konsumoni për një kujtesë më të mirë

Shtuar më 01/07/2017, ora 23:18

Ata që kërkojnë të përmirësojnë kujtesën e tyre me gjasë mund t’i drejtohen çokollatës për ndihmë.Studimet e reja tregojnë se trajtimi i ëmbël në fakt e forcon kujtesën dhe e mban trurin e shëndetshëm.Ekspertët thonë se një përbërës në çokollatë i quajtur flavanol mund të bashkëveprojë në efektin e gjumit dhe mundet t’ju ndihmojë atyre njerëzve që vuajnë nga pagjumësia.Studimi i tyre i fundit afatgjatë konfirmon se përfitimet për gjumin dhe kujtesën lidhen me çokollatën. Flavanolet janë përbërës natyralë që përmirësojnë trurin dhe funksionimin e tij përkrahë efektit mbrojtës.Studimi, që është bërë nga ekspertët prej “University of L’Aquila”, Itali, ka gjetur vëmendjen se me një dozë të flavanoleve mund të përmirësohej kujtesa, shpejtësia e trurit dhe mënyra më e shpejtë e komunikimit.Ky studim do të thotë se çokollata, më saktësisht flavonolet – një ditë mund ë trajtojnë në mënyrë vullnetare njerëzit.‘Ky rezultat sugjeron se flavomnolet në kakao mbrojnë gjendjen kognitive duke përmirësuar performancat kognitive ’ thotë autorja që kishte bërë studimin Dr. Valentina Socci. /albeu.com/