Ja arsyeja përse ju dalin qime të zeza tek tuk nëpër trup

Shtuar më 16/08/2017, ora 16:29

Ndonëse dalja e qimeve të zeza tek tuk nëpër trup nuk është e pazakontë, për femrat duket se ky problem është tejet shqetësues.Nëse mendonit se këto qime mund të dalin vetëm nën mjekër gaboni, pasi mund të shfaqen dhe në kraharor, krahë e në zonën e barkut. Kjo qime e zezë dhe jo e hollë si push shfaqet falë hormonit të androgjenit që trupi i njeriut prodhon, por që është tipik mashkullor.Folikulat e qimevej reagojnë sipas ekuilibrit të përgjithshëm të këtyre hormoneve, të cilat pjesërisht përcaktohen nga gjenetika. Ju mund të vëreni se këto qime bëhen më të dukeshme gjatë kohës kur mund të vuani nga çrregullimet hormolane, gjatë shtatzënisë apo menopauzës.Në kundërshtim me mitin popullor, ju mund t’i hiqni gjithashtu këto qime me piskatore, pasi kjo e fundit nuk do t’i shtojë ato, apo t’i trashë.Qimet e kësaj natyre janë gjithashtu një simptomë e zakonshme e sindromës ovarian polycystic (PCOS), një gjendje në të cilën hormonet seksuale të një gruaje pësojnë çrregullime duke shkaktuar ciste të vogla të rriten në vezoret e gruas. /albeu.com/