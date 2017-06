Hudhra dhe qepa, antibiotikë natyralë

Mjekësia farmaceutike me atë alternative me produkte natyrale është gjithnjë në “luftë”, për të prodhuar ilaçe të reja që shpëtojnë njerëzimin dhe antibiotiku është një ndër mrekullitë e shpikura.Por jo rrallë dëgjojmë që ndokujt ‘nuk i bënë fajde’ as antibiotikët. E pikërisht në këtë pikë nis lufta e mjekësisë alternative ose omeopatike që përdor bimët për të kuruar sëmundjet. Para viteve ’90, fëmijët para se t’i çonin te mjeku për infeksion bajamesh që ai t’i jepte mjekimin antibiotik, aplikonin lëng hudhrash të freskët . Dhe jo pak fëmijë kanë shpëtuar nga penicilina në atë kohë. Hudhra përdorej edhe kur të vegjëlit kishin parazitë intenstinalë, sepse prania e hudhrës së gjallë në trup i vriste ato. Por pa e zgjatur, po kalojmë direkt në një gjetje që po përdoret së fundmi në të gjithë Evropën dhe që shëron çdo infeksion dhe parazit, madje duhet përdorur më shumë në këto ditë të rënduara me epidemi gripale.Receta700 ml uthull molle85 gramë qepë e prerë në kubikë85 gramë hudhra të grira2 speca të freskët djegës të copëtuar85 gramë xhenxhefil (xhinxher) i freskët i grirë2 lugë rrepë të bardhë të grirë2 lugë me kurkuma pluhur ose me rrënjë të griraTë gjithë përbërësit i fusim në enë bashkë me pak uthull dhe i përziejmë. Pastaj i zhvendosim të gjithë përbërësit në një kavanoz deri sa të zënë 2/3 e vëllimit dhe i shtojmë uthullën e mollës , por pa e mbushur plot kavanozin. E konservojmë për dy javë përbërjen në një vend të freskët e të thatë dhe herë pas here tundim kavanozin. Pas dy javësh lëngu i përfituar është gati dhe me ndihmën e një garze sterile e kullojmë në një shishe të pastër.Përdorimi Për të kaluar shpejt një situatë të lehtë gripi apo sistem imunitar të dobët përdorim një lugë gjelle për të bërë gargare një herë në ditë. Doza varion në bazë të gjendjes suaj dhe rritet ditë pas dite. Pas tre-katër ditë sh mund të përdorni dhe një gotë lëng në ditë për gargarë. Në raste infeksionesh ose gripi të rëndë duhet të bëni gargarë 5-6 herë në ditë.Shija e produktit të përfituar është shumë e rëndë dhe me aromë ndaj do ishte mirë që pas disa minutash nga përdorimi të konsumoni një agrum.Efektet e përbërësve Hudhra dhe qepa janë antibiotikë natyralë dhe vrasin vetëm bakteret e dëmshme. Ato janë shumë efikase dhe për luftimin e infeksioneve fungale.• Xhenxhefili është anti-inflamator dhe stimulon qarkullimin e gjakut.• Kurkuma ul dhimbjet muskulare dhe ka fuqi të mëdha anti-inflamatore.• Uthulla e mollës përmban pektinë, që mban ulur nivelin e kolesterolit dhe rregullon presionin e gjakut. Acidi malik që përmban uthulla e mollës lufton infeksionet dhe bakteriet.• Speci djegës është disinfektant dhe kapsaicina që përmban rrit oreksin. • Rrepa e bardhë ruan mëlçinë nga helmet e zorrëve ndërsa në kohët e lashta Hipokrati e përdorte edhe për trajtimin e mushkërive. /albeu.com/