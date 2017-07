Fytyra juaj tregon nëse jeni të pasur apo të varfër, ja si

Shtuar më 09/07/2017, ora 16:35

Njerëzit mund të ju tregojnë juve sa jeni të varfër apo të pasur me vetëm një shikim drejt juve Studiuesit në Toronto kanë gjet se të tjerët vërtetë, mund t’i thonë një burri ose gruaje se si jeton, thjeshtë duke e parë në fytyrë, madje pa asnjë shprehje tuajën.“Me kalimin e kohës fytyra juaj reflekton në vazhdimësi dhe e shfaqë atë që e keni përbrenda”, ka thënë Nicholas, bashkëpjesëmarrës në studim.“Edhe në rastet se nuk po shfaqin diçka nga brenda, gërmadhat e emocioneve janë aty”, ka shtuar ai.Konstatimi është arrit duke përdorur dy grupe studentësh. Të parët ishin ata që kanë të ardhura vjetore familjare nën 60 mijë dollar e që llogaritën të varfër dhe ata me të ardhura me mbi 100 mijë dollarë të pasur. /albeu.com/