Forconi sistemin kardiovaskular duke ngjitur shkallët

Shtuar më 22/07/2017, ora 14:32

Nëse jeni një njeri që keni nevojë të ushtroheni por nuk keni kohe për palestër ngjitni shkallët më të afërta që i keni – kështu sugjerojnë shkencëtarët nga Universiteti Mcmaster.Hulumtuesit kanë rekrutuar 31 persona të cilët kryesisht qëndrojnë ulur, por që janë të shëndetshëm dhe u kanë kërkuar t’i nënshtrohen disa detyrave që kanë të bëjnë me ngjitjen e shkallëve Pas eksperimenteve të tyre me pjesëmarrësit e studimit, shkencëtarët kishin zbuluar se ushtrimet e lehta kishin shpirë në përmirësimin e fitnesit kardiorespirator të pjesëmarrësve, apo aftësinë e qarkullimit dhe kishin ndikuar që sistemet muskulore të furnizojnë mjaftueshëm oksigjen në trup gjatë ushtrimeve fizike.Kjo është e rëndësishme sepse fitnesi i mirë kardiorespiratorik është ndërlidhur me jetëgjatësi më të gjatë. Në fakt, njerëzit të cilët kishin shënuar rritje të niveleve të fitnesitkardiorespirator, kishin shënuar edhe zbritje në rrezikun e vdekjes së parakohshme për 38 për qind transmeton telegrafi.Pra, mundësitë janë të mëdha që sistemin kardiovaskular mund ta përmirësoni me aktivitete të lehta dhe të shkurtra, siç është ngjitja e shkallëve Sidoqoftë, ngjitja e shkallëve nuk mjafton për të humbur kile e as për të formuar muskuj. /albeu.com/