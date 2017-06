Femrat rrezikohen nga kanceri i gjirit, këtë gabim e bëni të gjithë

Shtuar më 30/06/2017, ora 16:17

Mos notoni nëse keni aplikuar krem mbrojtës ndaj dielli – nëse nuk doni të merrni kancer Një përbërës i përdorur në kremrat mbrojtës bëhet toksik kur reagon me klorin dhe rrezet ultravjollcë, gjetën studiuesit.Avobenzeni konsiderohet si bllokuesi i rrezeve të diellit më popullor në botë për shkak të aftësisë së tij për të absorbuar rrezet e diellit në gjatësi të ndryshme të valëve – parandalimin e dëmtimit të lëkurës shkruan Daily Mail, transmeton Gazeta Shneta.Por shkencëtarët rusë sugjerojnë se përbërja filtruese e rrezeve ultravjollcë formon toksina që shkaktojnë kancer , kur ekspozohen ndaj një përzierjeje prej diellit dhe ujit të klorit.Fenolet dhe benzilet acetile të klorinuara konsiderohen jashtëzakonisht toksike dhe janë të lidhura fort me tumoret vdekjeprurëse dhe infertilitetit, thonë ekspertët e Universitetit Shtetëror të Universitetit Shtetëror të Moskës në Lomonosov.Ndërsa një studim në fillim të këtij viti la të kuptohet se aldehidet mund të rrisin rrezikun e kancerit teksa ndërhyjnë me mekanizmin natyral të riparimit të trupit. /albeu.com/