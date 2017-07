E dini se çfarë është kjo kokërr e vogël brenda kikirikut?

Shtuar më 15/07/2017, ora 23:23

E keni vënë re kur konsumoni kikirik, brenda saj është dhe një kokërr Të gjithë e konsumoni pa e pasur mendjen se çfarë po hani . Por në të vërtëtë ju po hani diçka dukshëm të pabesueshme.Ajo kokërr vogël në skaj të kikirikut është në të vërtetë embrioni. Ai është burimi i bimës, pasi vetë kikiriku është farë dhe kur e mbjellim në tokë ai rritet si bimë.Është me të vërtetë diçka shumë e bukur kur e kupton se çfarë po konsumon.Nëse nuk e keni vërë re më parë, jemi të bindur se pasi ta lexoni këtë artikull, do ta shikoni më me vëmendje, sigurisht nuk presim që të mos e hani ./albeu.com/