Dermatologët paralajmërojnë: Ja 5 produktet që nuk duhet t'i vendosni kurrë në lëkurë

Shtuar më 12/07/2017, ora 16:47

Për të patur një lëkurë të butë e plot shkëlqim, femrat do të ishin të gatshme të vendosnin çdo gjë në fytyrë, por disa produkte duket se i kanë të ndaluara rreptësisht nga dermatologët.Ndonëse maskat natyrale janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të ndryshme të lëkurës , shumë përbërës qofshin natyralë apo jo mund të irritojnë këtë të fundit. Ja çfarë është e ndaluar të vendosni në fytyrëSkrabet gërryeseNë vend të skrabeve gërryese, do të ishte më mirë të përgatisnit një të tillë vetë në shtëpi me sheqer e vaj ulliri. Skrabet kozmetike mund të jenë shumë të ashpër për lëkurën tuaj duke jua lënë të acaruar e të skuqur.Produkte me bazë alkooliPërpara se të blini një produkt, sigurohuni të lexoni etiketat ! Shmangni përdorimin e produkteve me bazë alkooli, pasi ky i fundit ka tendencën të acarojë lëkurën duke jua tharë.Krem hidratant me bazë kolagjeni Kolagjeni prodhohet nën lëkurë dhe është e pamundur që lëkura ta përthithë përmes stresës së jashtme të lëkurës . Një krem hidratant me bazë kolagjeni do të ishte thjesht një investim i pavlerë sepse ju nuk do të përfitonit asgjë.Sfungjeri mund të largojë shtresat e vdekura të lëkurës , por në fytyrë ju nuk duhet ta përdorni kurrë pasi lëkura në këtë zonë është shumë e ndjeshme. /albeu.com/