Besoni se jeni më të mençur se shumica e miqve? Këto shenja e vërtetojnë atë

Shtuar më 18/08/2017, ora 20:47

Me siguri mendoni se jeni më të mençur se miqtë tuaj! Nëse asgjë nuk kemi mësuar nga rrjetet sociale, të paktën e dimë se në rrjete sociale çdo njeri mendon se është më i mençur se tjetri.Megjithatë ekzistojnë disa shenja të cilat tregojnë se jeni më të mençur sesa personat me inteligjencë mesatare, e këto shenja jua sjellë më poshtë Telegrafi: Jeni sarkastikStudimet e reja sugjerojnë se sarkazma e promovon mendimin kreativ dhe për të qenë sarkastik nevojitet fuqi e konsiderueshme e trurit.Flisni më shumë se një gjuhëTë folurit më shumë se një gjuhë vërtet e zvogëlon rrezikun e sëmundjeve si Alzheimeri dhe demenca.Veç kësaj, njohja e më shumë se një gjuhe ndikon në zhvillimin dhe efiçiencën e trurit. Jeni fëmija i parëFëmijët e parë kanë tendencën të kenë inteligjencë më të lartë sesa fëmijët tjerë – sipas studimeve të fundit. Sidoqoftë, kjo nuk është diçka gjenetike dhe kryesisht varet nga ambienti familjar.Keni sens të mirë të humorit Ekziston një avantazh i mahnitshëm nëse keni sens të mirë të humorit – njerëzit janë kafshë shoqërore prandaj njerëzit me sens të mirë të humorit na duken më joshës. /albeu.com/