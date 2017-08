Benefitet e panumërta të hudhrës

Shtuar më 15/08/2017, ora 17:17

Historikisht, hudhra është përdorur në gjithë botën për të shëruar një sere sëmundjesh duke përfshirë hipertensionin, infeksione si dhe helmimet nga kafshimi i gjarpërinjve.Të miratThelbi i hudhrës përdoret për qëllime farmaceutike. Mund të përdoret i freskët, i tharë ose i distiluar. Lidhjet e sulfurit dhe alisina janë substancat karakteristike të hudhrës me këtë të fundit përgjegjëse edhe për aromën që ajo ka. Sipas studimeve, alisina është toksike për qelizat tumoriale.Por, temperaturat e gatimit, e ulin efektin e saj. Kësaj substance i jepet merita edhe për vetitë antibakteriale, antioksiduese, si dhe për efektet që ka kundër formimit të trompozave, dhe në uljen e yndyrave në gjak . Efektet antitumoriale mund të jenë në sajë të lidhjeve të sulfurit, por ndoshta edhe të ndonjë substance tjetër që nuk është zbuluar deri tashmë për sa i përket strukturës kimike. Hudhra ul nivelin e yndyrave në gjak – Shumë studime janë fokusuar në këtë veti të hudhrës . Në 1993 – ’94, studimet treguan qartë se, konsumi i hudhrës , mund të ulë kolesterolin në gjak , deri në 12%. Megjithatë, studime të mëtejshme, patën përplasje opinionesh për këtë fakt. Në një studim në vitin 2000, i cili u mor me të njëjtën temë, u tregua se vërtet hudhra mund të ulë nivelin e kolesterolit në gjak , por jo me shumë se 4-6%. Hudhra ul tensionin – Kjo veti e hudhrës është studiuar, por akoma ngelet me mëdyshje. Disa studime kanë treguar se, konsumi i hudhrës , ka pasur rezultat ulje të konsiderueshme të tensionit (rreth 7,7mmHg të tensionit sistolik dhe rreth 5mmHg atë diastolik).Por, në disa të tjera, ky efekt është parë në pakicë.Vetitë antitumoriale – Nga kontrolle individuale dhe disa në grup, është vënë re se, konsum i lartë i hudhrës , por dhe i zarzavateve të tjera të ngjashme si qepa, preshi etj., lidhet me raste me të rralla të shfaqjes së kancerit në stomak dhe zorrë të trashë. Gjithsesi ky fakt mbetet për t’u studiuar më tej.Të këqijatKonsumi i një deri në dy thelpinj hudhre në ditë, konsiderohet i sigurt. Efekti më i njohur i padëshirueshëm i hudhrës , është aroma e saj e papëlqyer dhe era që ajo lë në frymëmarrje. Konsumi i tepruar i hudhrës , sidomos në stomak bosh, mund të shkaktojë probleme intestinale (të zorrëve).Janë raportuar edhe dermatitis alergjik dhe ekzema nga përdorimi lokal i hudhrës së papërpunuar. Personat që marrin ilaçe kundër mpiksjes së gjakut duhet të bëjnë kujdes me përdorimin e hudhrës , pasi kjo ndikon në parandalimin e trombozave.Doza e rekomandueshme: Dozat që rekomandohen zakonisht në literature janë 4 gr (1-2 thelpinj hudhre të freskët) në ditë për adultet, ose një tabletë 300 mg (2ose 3 herë në ditë), ose 7,2 gr tretësirë hudhre në ditë. /albeu.com/