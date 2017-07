Arsyet pse jo të gjithë mund të konsumojnë kivi

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:26

Të gjithë e dimë që është një frut shumë i mirë dhe i pasur me vitamina dhe lëndët ushqyese.Por jo të gjithë personat mund ta tolerojnë atë dhe ndaj e kanë të ndaluar ta konsumojnë. Ja cilët janë ata, sipas “webMed”.Kategoritë dhe efektet anësoreMos i neglizhoni simptomat që mund të shfaqen pasi keni konsumuar një kivi Kivi është i shëndetshëm për shumicën e njerëzve kur përdoret si ushqim. Por nëse njerëzit janë alergjikë ndaj kivi , ai mund të shkaktojë reaksione alergjike të tilla si probleme të gëlltitjes (dysphagia), të vjella apo edhe më keq.Shtatzënia dhe ushqyerja me gji: Kivi është i shëndetshëm për gratë shtatzëna dhe ato me gji, kur merret me moderim, pa e tepruar.Çrregullime të gjakderdhjes Kivi mund të ngadalësojë koagulimin e gjakut dhe rritjen e gjakderdhjes . Në teori, kivi mund të përkeqësojë çrregullimet e gjakderdhjes Alergjitë: Kivi mund të shkaktojë reaksione alergjike tek njerëzit që janë alergjikë ndaj frutave të tjera, bimëve apo erërave të tilla si avokado, pjepër, fik, lajthi, farat e lulekuqes, thekrës, farat e susamit ose grurit. Shmangni ngrënien e kivit ose marrjen e produkteve me kivi nëse jeni alergjik ndaj ndonjë prej këtyre produkteve.Në kirurgji: Kivi mund të ngadalësojë koagulimin e gjakut në disa njerëz. Në teori, kivi mund të rrisë rrezikun për gjakderdhje gjatë procedurave kirurgjikale.Mos hani kivi ose mos përdorni këto produkte me kivi të paktën 2 javë para një operacioni të planifikuar. /albeu.com/