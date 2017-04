Analiza e re e gjakut zbulon kancerin 1 vit para rishfaqjes

Shtuar më 28/04/2017, ora 22:42

Një analizë e re gjaku mund të tregojë nëse kanceri rikthehet një vit para se ai të shfaqet në grafi apo skanime.Shkencëtarët besojnë se kjo rrit shanset e mbijetesës dhe gjetjen e tumorit më herët.Testi u bë për kancerin e mushkërive, por ekspertët besojnë se ky përparim do të aplikohet në të gjitha tipet.Ata kanë marr mostra nga tumoret e hequra gjatë operacioneve dhe kanë analizuar AND-në e dëmtuar.Analizat e gjakut u bënë çdo tre muaj pas ndërhyrjes për të parë nëse grupet e qelizave rishfaqeshin. Tumori mendohet të ketë një vëllim prej 0.3 mm kub kur i kap testi. Ekspertët thonë se kanceri në mushkëri rikthehet në gjysmën e të gjithë pacientëve. Analiza e re ka paralajmëruar 13 pacientë për një përsëritje. Një projekt i dytë tregon se tumoret me një AND “kaotike” kanë tendencën të rikthehen dhe të fshihen nga sistemi imunitar.Ata shpresojnë se kjo do të ndihmojë në zhvillimin e ilaçeve të reja.“Cancer Research UK” thotë se, studimi është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur. /albeu.com/