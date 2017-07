A i dini të gjitha për Kistin Ovarian? (VIDEO)

Shtuar më 18/07/2017, ora 20:58

Dr. Chris Moraudis, Kirurg gjinekolog i specializuar në kirurgjinë minimale invazive (Laparoskopi dhe Histeroskopi).Cistet ovariale janë të zakonshme në të gjitha gratë të cilat kanë aktivitet menstrual. Zakonisht këta formacione eleminohen automatikisht pa mjekime. Një cist mund të bëhet problematik kur persiston, zmadhohet dhe bëhet i dhimbshëm. Pjesa më e madhe e cisteve ovariale lidhet me ovulacionin, periudha folikulare ose corpus luteum cist. Tipe të tjera kistesh janë kistet endometriotike, dermoide, paraovariale dhe cystadenomat.Shumë rrallë kistet mund të gjenerohen nga kanceri ovarial.Një pjesë e kisteve ovariale kanë nevoje për ndërhyrje kirurgjikale.Këto kiste kanë këto karakteristika:1. Përmasa të medha2. Nuk eleminohen me kalimin e kohës dhe persiston me kalimin e muajve3. Shkaktojnë dhimbjeVlerësimi preoperator i këtyre formacioneve është shumë i rëndësishëm. Rreth 95% e kisteve ovariale kanë natyrë beninje. Kistet e mëdha janë ata të cilat kalojnë 5 cm diametër. Kur mjeku diagnostikon një kist ovarial atëhere ai do të kryejë një seancë ultrasonografike për të determinuar formën dhe vendodhjen dhe përbërjen e kistit.Mjete të tjera imazherike për diagnostifikimin e kisteve janë:-CT SCAN-MRI-MARKUESIT TUMORALMegjithëse nuk ka një mënyre të përcaktuar për të parandaluar rritjen e kisteve , ajo çka ndihmon në vendosjen e hershme të diagnozës është kryerja e ekzaminimeve të rregullta si dhe kujdesi në shfaqjen e simptomave karakteristike.Spitali Amerikan mundëson për të gjithë pacientët paketën gjinekologjike e cila përfshin:-Vizitë Gjinekologu-Echo-PapTest-MamografiTë qënit e shëndetshme është e rëndësishme për të gjithë ne, megjithëse sëmundja është pjesë e jetës.Është e rëndësishme që këto semundje të mund të parandalohen duke bërë kontrolle mjekësore të rregullta që kurimi të jetë më i lehtë dhe rezultativ, përpara se të jetë shumë vonë…!Spitali Amerikan është i vetmi institucion në Shqipëri ku kjo lloj kirurgjie aplikohet për momentin.