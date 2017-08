A duhet të flemë pasdite? Zgjidhet dilema

Shtuar më 16/08/2017, ora 16:48

Një dilemë e përjetshme ka të bëjë edhe me pyetjen të flemë, apo të mos flemë pasdite Përgjigjja është po, por vetëm gjysmë ore dhe assesi me barkun plot.Shumë njerëz e kanë të vështirë të zgjohen herët në mëngjes, prandaj kanë nevojë për gjumë të pasdites. Por, ky gjumë sjell pushim dhe relaksim vetëm kur nuk është tepër i gjatë, përcjell lajmi.net Nëse flemë gjysmë ore pasdite , do të zgjohemi të pushuar, të kthjellët dhe të aftë për aktivitete të ndryshme. Por, nëse flemë më gjatë, atëherë hyjmë në fazën e dytë të gjumit, e cila është më e ngadalshme dhe zgjat gjashtë orë. Kjo ndikon që të zgjohemi të rraskapitur. Nëse gjumi i pasdites do të zgjaste gjashtë orë, atëherë ne do të ndiheshim të pushuar, por shtrohet pyetja, çka të bëjmë më pas gjatë natës? Kështu që, nëse doni të pushoni pasdite , bëjeni këtë shkurt. /albeu.com/