9 produkte anti-kancer që nuk duhet t’i injoroni

Shtuar më 27/10/2017, ora 23:12

Me mënyrën e jetesës moderne, njerëzit janë të ekspozuar ndaj agjentëve të shumtë kancerogjen në baza ditore. Kështu nuk është çudi që normat e kancerit të jenë të mëdha.Për të qëndruar larg nga kjo sëmundje e tmerrshme, më poshtë Telegrafi ju sjell një listë të ushqimeve anti-kancer, që nuk duhet të injorohet.1. Manaferra të pasuraKëto manaferra përfshijnë rrush pa fara, qershi, boronicë, manaferra të kuqe, mjedra dhe luleshtrydhe. Si anti-oksidonte të fuqishme, pigmentet mund të jenë më të fuqishme se anti-oksidantëttradicionale të tilla si vitamina C, E, beta-karotene, seleniumi dhe zinku.2. Shafrani i IndisëMishi me erëza është një nga ushqimet më të shijshme që ju mbrojnë nga kanceri, në qoftë se ai përmban shafran të Indisë. Kjo është për shkak se shafrani i Indisë përmban fitonutricient, kurcumin, e cila është gjetur të jetë anti-inflamator dhe pengon kancerin.3. LulelakratKëto perime përfshijnë lakër, lulelakër, brokol, lakër jeshile, rikë, mustardë, rrepkë dhe rrepë. Ato janë të dobishme, sepse përmbajnë fitonutricientë, glukozinolat, e cila është zbuluar se ndihmon uljen e rrezikut të kancerit , veçanërisht kancerin e zorrës së trashë.4. HudhraHudhra përmban rreth 200 komponime biologjike, të tilla si squfur që përmban amino-acide, glutatione dhe cisteine, që kanë funksione të fuqishme mbrojtëse kundër formimit të kancerit dhe metastazës. Për efekt të mirë, hudhra duhet të hahet e pa copëtuar dhe e papërpunuar.5. KërpudhatKërpudhat janë jo vetëm të shijshme për t’i ngrënë, gjithashtu mund të ju mbrojnë nga kanceri. Të paktën disa kërpudha munden. Ashtu si Reishi (Ganoderma), shiitake dhe maitake, e cila tek kinezët dhe japonezët janë përdorur për rritjen e imunitetit si dhe trajtimin e kancerit 6. KosiLloje të ndryshme të probiotikëve (p.sh. Bifidobacterium lactis) të pranishme në kos, kanë zbuluar se përmirëson imunitetin dhe ndalon shumë shkaktues të kancerit , duke përfshirë hormonet, mishin kancerogjen dhe toksina mjedisore.7. SpinaqiShumë njerëz kanë fituar përshtypjen e tyre nga filmi i vizatuar “Popeye” se spinaqi është për fëmijë. Por, a është ky ushqim i gjelbër aq i mrekullueshëm siç është portretizuar në jetë? Spinaqi është një ushqim anti-kancer për shkak të përmbajtjes së saj prej klorofili dhe karotinës. Përveç se ju mbron nga kanceri, gjithashtu përmban edhe hekur, acid folik, vitamina dhe minerale, si dhe anti-ooksidontin coenzyme Q10 (e cila ka veti anti-plakje).8. Ushqime të pasuraFibrat në ushqimet bimore janë të rëndësishme jo vetëm për zorrë të shëndetshëm, por gjithashtu për parandalimin e kancerit kolorektal. Fibrat lehtësojnë lëvizjen e ushqimit nëpër traktin digjestiv, të cilave iu nevojiten shumë pak kohë që të futen në ushqim.Drithërat (p.sh. orizi), fasule, fara, thjerrëzat dhe perimet janë burime të pasura të fibrave, të cilat duhet të përfshihen në ushqime të përditshme.9. Propolis i bletësPropolisi është një substancë e prodhuar nga bletët për të mbrojtur veten dhe kosheret e tyre nga infeksionet bakteriale dhe virale.Por, vitaminat dhe aminoacidet që janë zbuluar në këtë propolis rrisin imunitetin dhe parandalojnë kancerin.